كاشيما أنتلرز يعلن انتقال هيروكي آبي إلى برشلونة

وقال النادي الياباني في حسابه على تويتر "آبي توصّل إلى اتفاق مبدئي مع الناديين للانتقال إلى برشلونة من أجل اللعب في الدرجة الأولى الإسبانية"، ناقلا رسالة عن مهاجمه البالغ 20 عاما قال فيها "منذ تخرجي من الثانوية، أمضيت عامين ونصف مع كاشيما أنتلرز وتمكنت من النضوج كشخص ولاعب محترف على السواء".

وكشف أن "قرار ترك الفريق كان صعبا لكني قررت الانتقال إلى برشلونة، لأني أعتقد بأن التحديات المتعددة التي سأواجهها الآن، ضرورية جدا من أجل تطوري".

ويَعِدُ آبي بمستقبل باهر وهو كان مع منتخب بلاده الذي شارك كضيف في بطولة كوبا أميركا الشهر الماضي حيث انتهى مشواره عند دور المجموعات بتعادلين وهزيمة، وسجل بدايته الدولية في الجولة الأولى ضد تشيلي (صفر-4) في 17 حزيران/يونيو حين دخل في الدقيقة 66.

ولعب آبي دورا مؤثرا أيضا في قيادة كاشيما أنتلرز للفوز بلقب دوري أبطال آسيا لعام 2018 على حساب برسيبوليس الإيراني.

ومن المتوقع أن يبدأ آبي مشواره الإسباني مع الفريق الرديف لبرشلونة ما أن تحسم الصفقة بشكل رسمي.

