English
العربية
دوري أبطال أوروبا
ميركاتو

كاسيميرو باقٍ مع ريال مدريد

من قبل

أعلن ريال مدريد الإسباني اليوم الجمعة اتفاقه مع متوسط ميدانه البرازيلي كاسيميرو على تمديد التعاقد بين الطرفين حتّى 30 يونيو 2025.

AFP
كاسيميرو ميركاتو الدوري الإسباني ريال مدريد
السابق أليغري يؤكد رحيل رونالدو عن يو
اقرأ
أليغري يؤكد رحيل رونالدو عن يوفنتوس
التالي

آخر الأحداث

>