كاسيميرو باقٍ مع ريال مدريد من قبل beIN SPORTS August 27, 2021 13:50 أعلن ريال مدريد الإسباني اليوم الجمعة اتفاقه مع متوسط ميدانه البرازيلي كاسيميرو على تمديد التعاقد بين الطرفين حتّى 30 يونيو 2025. AFP كاسيميرو ميركاتو الدوري الإسباني ريال مدريد السابق أليغري يؤكد رحيل رونالدو عن يو اقرأ التالي آخر الأحداث August 27, 2021 13:50 كاسيميرو باقٍ مع ريال مدريد August 27, 2021 13:46 أليغري يؤكد رحيل رونالدو عن يوفنتوس August 27, 2021 10:44 رونالدو في طريقه لمغادرة يوفنتوس ! August 26, 2021 23:19 مصادرنا: كريستيانو رونالدو لن يستمر مع يوفنتوس August 26, 2021 22:07 الأهلي المصري يضم رسمياً بيرسي تاو August 26, 2021 15:24 ديلاني ينتقل إلى إشبيلية August 26, 2021 15:15 اجتماع مرتقب بين وكيل رونالدو ويوفنتوس August 26, 2021 13:57 إنتر يوقّع مع الأرجنتيني كوريا من لاتسيو August 26, 2021 00:05 مستقبل كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس يتحول إلى لغز August 25, 2021 17:59 إشبيلية يقدم مهاجمه الجديد رافا مير