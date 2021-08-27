كاسيميرو باقٍ مع ريال مدريد

من قبل beIN SPORTS August 27, 2021 13:50 أعلن ريال مدريد الإسباني اليوم الجمعة اتفاقه مع متوسط ميدانه البرازيلي كاسيميرو على تمديد التعاقد بين الطرفين حتّى 30 يونيو 2025.