فينيسيوس يؤكّد رغبته في الاستمرار مع ريال مدريد

وقال اليافع البرازيلي في مقابلة صحفية "سأواصل في النادي الأكبر بالعالم".

وأشار فينيسيوس أن مسيرته مع ريال مدريد بدأت لتوها ولا يزال أمامه الكثير لتحقيقه مع أمله في أن يظفر بالكثير من الألقاب مع النادي الملكي.

وحين قارن فينيسيوس بين مدربه في الريال ومدربه في المنتخب ذكر أنه مع منتخب السامبا مطالب بالهجوم في حين أنه في النادي الملكي لابد من العودة إلى الخلف والمساندة، مؤكدا أن أنشيلوتي وتشيتشي متفاهمان وعلاقتهما جيدة.

ولم يخف فينيسيوس حجم الضغط الكبير الموجود في ريال مدريد معتبرا أن مارسيلو وبن زيمة وكاسيميرو قدّموا له يد المساعدة للتطوّر.

