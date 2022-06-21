English
العربية
تصفيات كأس العالم
ميركاتو

فينيسيوس يؤكّد رغبته في الاستمرار مع ريال مدريد

من قبل

لم يخف فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد رغبته الصريحة في الاستمرار بصفوف بطل أوروبا وحامل لقب الدوري الإسباني.

Reuters

وقال اليافع البرازيلي في مقابلة صحفية "سأواصل في النادي الأكبر بالعالم". 

وأشار فينيسيوس أن مسيرته مع ريال مدريد بدأت لتوها ولا يزال أمامه الكثير لتحقيقه مع أمله في أن يظفر بالكثير من الألقاب مع النادي الملكي.

وحين قارن فينيسيوس بين مدربه في الريال ومدربه في المنتخب ذكر أنه مع منتخب السامبا مطالب بالهجوم في حين أنه في النادي الملكي لابد من العودة إلى الخلف والمساندة، مؤكدا أن أنشيلوتي وتشيتشي متفاهمان وعلاقتهما جيدة.

ولم يخف فينيسيوس حجم الضغط الكبير الموجود في ريال مدريد معتبرا أن مارسيلو وبن زيمة وكاسيميرو قدّموا له يد المساعدة للتطوّر. 
 

ميركاتو ريال مدريد فينيسيوس جونيور
السابق ياسين براهيمي يعلن مغادرة نادي
اقرأ
ياسين براهيمي يعلن مغادرة نادي الريان
التالي إنتر يرفع قيمة عرضه لاستعارة ن
اقرأ
إنتر يرفع قيمة عرضه لاستعارة نجم تشيلسي لوكاكو
-

آخر الأحداث

>