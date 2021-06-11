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بطولة أمم أوروبا 2020
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فياريال يفعل بند الشراء في عقد فويث

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أعلن فياريال الاسباني المتوج مؤخراً بلقب مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الجمعة تعاقده مع المدافع الأرجنتيني خوان فويث في صفقة لمدة 5 أعوام، بعدما كان لعب في صفوفه الموسم المنصرم على سبيل الإعارة قادماً من توتنهام الإنكليزي.

AFP

وأشار النادي الإسباني في بيان أنه قام بتفعيل بند شراء المدافع الدولي الأرجنتيني فويث (23 عاماً) الذي سيرتدي قميصه حتى حزيران/يونيو 2026.

وكان فياريال يملك حتى 15 الشهر الحالي من أجل تفعيل بند شراء اللاعب والمقدر قيمته السوقيّة، بحسب وسائل إعلام محلية، بحوالي 15 مليون يورو.

ويأتي إعلان التعاقد مع فويث عقب قرار مدرب المنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني عدم استدعاء مدافعه ضمن قائمة اللاعبين الذين سيدافعون عن ألوان "ألبيسيلستي" في مسابقة كوبا أميركا التي تنطلق الأحد. 

وفرض فويث نفسه في عامه الأوّل (2020-2021) في فياريال بإشراف المدرب أوناي إيمري، حيث كان أكثر اللاعبين خوضاً للمباريات مع إجمالي 32 مباراة، منها نهائي "يوروبا ليغ" حيث فاز على مانشستر يونايتد الانكليزي بركلات الترجيح 11-10 بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وانتقل فويث الذي بدأ مسيرته في نادي إستوديانتيس، إلى توتنهام في عام 2017.

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