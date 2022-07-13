English
العربية
تصفيات كأس العالم
ميركاتو

فنربهتشه يفسخ عقد مسعود أوزيل بالتراضي

من قبل

أعلن نادي فنربهتشه التركي رسمياً اليوم الأربعاء عن فسخ عقد اللاعب الألماني مسعود أوزيل بالتراضي.

Reuters

ونشر النادي التركي بياناً عبر موقعه الرسمي قال فيه: "تم الاتفاق على إنهاء العقد بين نادينا ومسعود أوزيل بالتراضي".

وأضاف البيان: "نتمنى التوفيق لمسعود أوزيل لبقية حياته المهنية".

وكان اللاعب الدولي الألماني السابق البالغ 33 عاماً انتقل إلى فنربهتشه في شهر يناير/كانون الثاني من العام 2021 قادماً من آرسنال الإنكليزي، لكنه استُبعد في الربيع من تشكيلة الفريق بعد دخوله في صراع مع الإدارة.

وسبق أن ألمح المدرب الجديد لفنربهتشه، البرتغالي جورجي جيزوس لدى وصوله في بداية يونيو/يونيو الماضي، إلى أنه لن يعيد النظر في هذا القرار على الفور.

وفي سياق متصل ألمح إسطنبول باشاك شهير التركي إلى ضم أوزيل بعد فسخ عقده مع فنربهتشه.

ميركاتو مسعود أوزيل فنربهتشه
السابق ستيرلينغ يودّع مانشستر سيتي بر
اقرأ
ستيرلينغ يودّع مانشستر سيتي برسالة مؤثرة
التالي تشيلسي يعلن التعاقد رسمياً مع
اقرأ
تشيلسي يعلن التعاقد رسمياً مع رحيم ستيرلينغ
-

آخر الأحداث

>