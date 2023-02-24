English
العربية
دوري أبطال أوروبا
ميركاتو

فلومينينسي البرازيلي يعلن عودة مارسيلو إلى صفوفه

من قبل

أعلن نادي فلومينينسي البرازيلي في حسابه الرسمي على تويتر اليوم الجمعة عن عودة مارسيلو نجم ريال مدريد الإسباني السابق إلى صفوفه.

Reuters

وغرّد فلومينينسي: "حان وقت العودة" بالتزامن مع نشر صورة مارسيلو الذي خرج من الفريق في 2007 إلى ريال مدريد.

وحقق صاحب الـ34 عاماً إنجازات لافتة مع ريال مدريد الإسباني قبل انتقاله إلى أولمبياكوس اليوناني الصيف الفائت في تجربة استمرت لبضعة أشهر فقط.

 

ميركاتو مارسيلو ريال مدريد فلومينينسي
السابق المدير الرياضي لمونشنغلادباخ ي
اقرأ
المدير الرياضي لمونشنغلادباخ يؤكد رحيل تورام نهاية الموسم
التالي
-

آخر الأحداث

>