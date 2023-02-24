فلومينينسي البرازيلي يعلن عودة مارسيلو إلى صفوفه

وغرّد فلومينينسي: "حان وقت العودة" بالتزامن مع نشر صورة مارسيلو الذي خرج من الفريق في 2007 إلى ريال مدريد.

وحقق صاحب الـ34 عاماً إنجازات لافتة مع ريال مدريد الإسباني قبل انتقاله إلى أولمبياكوس اليوناني الصيف الفائت في تجربة استمرت لبضعة أشهر فقط.