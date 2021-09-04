فالكاو يعود إلى الدوري الإسباني



وتحرّر المهاجم البالغ 35 عاماً من عقده عقب إعلانه الأربعاء رحيله عن نادي غلطة سراي التركي الذي لعب في صفوفه منذ عام 2019، بالرغم من لعنة الإصابات التي لاحقته وأثرت على مستواه.



والتحق فالكاو بصفوف منتخب بلاد لخوض تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022 في قطر، على أن يعود إلى الدوري الاسباني بعد 8 أعوام من مغادرته أتلتيكو مدريد في عام 2013.

وتألق فالكاو المكنى "النمر" في صفوف نادي العاصمة مدريد محرزاً لقب مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، كما ساهم في الفوز بالكأس السوبر الاوروبية بتسجيله ثلاثية في مرمى تشيلسي الإنكليزي في عام 2012، والذي عاد ولعب في صفوفه موسم 2015-2016.



وتنقل فالكاو في العديد من الأندية في القارة العجوز، فإلى جانب أتلتيكو (2011-2013) وتشيلسي، ارتدى قمصان بورتو البرتغالي (2009-2011) وموناكو الفرنسي على فترتين (2013-2014 و2016-2019) ومانشستر يونايتد الإنكليزي (2014-2015).



ويحتل فايكانو المركز العاشر في الدوري برصيد 3 نقاط من فوز يتيم مقابل هزيمتين.