وأشار بطل إسبانيا في بيان "اتفق برشلونة وايفرتون على انتقال البرتغالي اندريه غوميش. بلغت قيمة الصفقة 25 مليون يورو زائد إضافات".

ولعب غوميش (25 عاما و29 مباراة دولية) الموسم الماضي مع ايفرتون معارا من برشلونة، بعدما حمل ألوان النادي الكاتالوني في 78 مباراة اثر قدومه من فالنسيا الإسباني في صيف 2016 مقابل 35 مليون يورو، وأحرز معه أربعة القاب.

وقال غوميش لموقع ايفرتون الرسمي "لم يكن القرار صعبا وأنا سعيد للتوقيع مع ايفرتون. أعرف أن النادي قام بمجهود كبير للتوقيع معي وأنا ممتن لهم".

وتألق لاعب بنفيكا السابق مع ايفرتون وخاض معه 29 مباراة منذ بداية مشواره مع فريق مدينة ليفربول في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، موعد تعافيه من الإصابة.