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ميركاتو

غوارديولا ينفي رغبته بضم مبابي ويؤكد اهتمام برشلونة بغوندوغان

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قال الإسباني بيب غوارديولا ان فريقه مانشستر سيتي بطل أوروبا وإنكلترا لن يتقدّم بعرض لضم المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، وأكّد اهتمام برشلونة بضم لاعب وسطه الألماني إيلكاي غوندوغان.

Reuters

قال غوارديولا الإثنين على هامش دورة في رياضة الغولف في إسبانيا "تعرفون إلى أين يريد الرحيل"، ملمحاً إلى الرغبة المستمرة لريال مدريد الإسباني في ضمّ مبابي هداف مونديال قطر.

ويرتبط اللاعب البالغ 24 عاماً بعقد حتى 2024 مع الفريق الباريسي وهو يخطط للبقاء موسماً أخيراً مع فريق العاصمة، ما قد يعني رحيله في نهاية موسم 2023-2024 مجاناً.

وكان مبابي فضّل البقاء مع سان جيرمان الموسم الماضي، رغم تلقيه عرضاً من الفريق الملكي.

كما قال غوراديولا على هامش دورة "ليجيندس تروفي" في إمبورادا في مسقط رأسه كاتالونيا، ان سيتي المتوّج بثلاثية تاريخية يتنافس مع فريقه السابق برشلونة على خدمات لاعب الوسط إيلكاي غوندغان.

وينتهي عقد لاعب الوسط الألماني الدولي هذا الصيف ويريد غوارديولا بقاءه، بيد أن برشلونة يسعى إلى جذبه نحو الليغا الإسبانية "أعرف أن برشلونة مهتم. وسيتي أيضاً".

تابع "آمل في بقائه معنا. بحال ذهابه إلى برشلونة سيكون انتقالاً رائعاً (بالنسبة لهم). نحن نقاتل من أجل بقائه".

أردف المدرب الفذّ "أعرف أن برشلونة يريده، وأن تشافي مدرب برشلونة اتصل به عدّة مرّات. بحال تعاقده مع برشلونة سأقول له أنه سيمضي وقتاً رائعاً هناك".                                    

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