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غوارديولا يؤكد أن توريس يريد الانضمام إلى برشلونة

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أكد المدرب الإسباني لنادي مانشستر سيتي بطل الدوري الإنكليزي لكرة القدم بيب غوارديولا الخميس أن مواطنه فيران توريس طلب منه مغادرة الفريق للانضمام إلى صفوف برشلونة، حيث أعلنت وسائل إعلام إسبانية وبريطانية أن انتقاله إلى صفوف النادي الكاتالوني بات وشيكا.

AFP

وقال اللاعب والمدرب السابق لبرشلونة: "لدي شعور دائمًا أنه عندما يطرق برشلونة وريال مدريد الباب، من الصعب قول لا".

وأضاف المدير الفني الكاتالوني البالغ من العمر 50 عامًا: "عندما طرق (توريس) بابي وأبدى رغبته في الرحيل، طلبت منه المغادرة".

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أنه على الرغم من الصعوبات المالية التي يعاني منها برشلونة، فقد قدم العديد من العروض للجناح الدولي الإسباني البالغ من العمر 21 عامًا (12 هدفًا، 22 مباراة دولية).

وانضم توريس إلى مانشستر سيتي صيف عام 2020 قادما من فالنسيا مقابل نحو 27 مليون يورو، ونجح في الظفر معه بلقب الدوري الإنكليزي وكأس الرابطة، كما لعب المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي والتي خسرها مانشستر سيتي أمام مواطنه تشيلسي.

وخاض توريس 43 مباراة مع مانشستر سيتي سجل خلالها 16 هدفًا. لعب سبع مباريات فقط هذا الموسم بسبب تعرّضه لكسر في قدمه خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

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