غوارديولا قريب من خطف بيضة برشلونة الذهبية في سوق الانتقالات





ونشرت صحيفة سبورت الكاتالونية المقربة من نادي برشلونة تقريراً مطولاً تحدثت به عن قرب البرتغالي نيلسون سيميدو من الانتقال إلى مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الممتاز.

وذكرت سبورت أنّ الأسبوع القادم سيكون حاسماً بشأن اتفاق مانشستر سيتي وبرشلونة على قيمة الصفقة خاصة بعدما أعطى سيميدو الضوء الأخضر للرحيل إلى إنكلترا.

وقالت الصحيفة إن مانشستر سيتي حاول إدخال البرتغالي الآخر كانسيلو في المفاوضات لكن بطل الليغا يريد أن يكون المقابل مادياً خالصاً خاصة وأن المبلغ المحتمل يصل إلى 40 مليون يورو.

ويعدّ السعر التي ذكرته سبورت ملبياً لطموحات برشلونة خاصة وأنّه جلب سيميدو منذ ثلاثة مواسم بقرابة 30 مليون يورو علماً أنّ سيميدو فشل في حجز مكان أساسي له عقب عودة سيرجي روبيرتو لشغل مركز الظهير.

وطرح اسم سيميدو في الكثير من الصفقات التبادلية التي تحدثت عنها الصحف خلال الأسابيع الفائتة، إذ تؤكد التقارير الواردة اليوم أنّ صاحب الـ 26 عاماً يفضل الانتقال إلى إنكلترا أكثر من إيطاليا بعدما زجّ باسمه مع إنتر ويوفنتوس.

ويقدم الدولي البرتغالي أداءً متفاوتاً مع البلوغرانا ويبدو واضحاً أنّه لم يتكيّف مع أسلوب لعب برشلونة وهو الأمر الذي قد يتمكن غوارديولا مدرب مانشستر سيتي من تجاوزه، نظراً لحاجته الملّحة لظهير بإمكانيات سيميدو.

وأكّدت سبورت أنّ طرح سيميدو في سوق الانتقالات أكذر جذباً للأنظار من أسماء أخرى يريد برشلونة الاستفادة من قيمة بيعها مثل البرازيلي أرثر والكرواتي راكيتيتش.

