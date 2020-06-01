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الدوري الألماني
ميركاتو

غوارديولا قريب من خطف بيضة برشلونة الذهبية في سوق الانتقالات

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ستكون الأيام القادمة حاسمة بشأن مستقبل أبرز أوراق برشلونة الإسباني في سوق الانتقالات القادمة، إذ من الممكن أن تكون الوجهة إلى مانشستر سيتي الإنكليزي.

AFP



ونشرت صحيفة سبورت الكاتالونية المقربة من نادي برشلونة تقريراً مطولاً تحدثت به عن قرب البرتغالي نيلسون سيميدو من الانتقال إلى مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الممتاز.

وذكرت سبورت أنّ الأسبوع القادم سيكون حاسماً بشأن اتفاق مانشستر سيتي وبرشلونة على قيمة الصفقة خاصة بعدما أعطى سيميدو الضوء الأخضر للرحيل إلى إنكلترا.

وقالت الصحيفة إن مانشستر سيتي حاول إدخال البرتغالي الآخر كانسيلو في المفاوضات لكن بطل الليغا يريد أن يكون المقابل مادياً خالصاً خاصة وأن المبلغ المحتمل يصل إلى 40 مليون يورو.

ويعدّ السعر التي ذكرته سبورت ملبياً لطموحات برشلونة خاصة وأنّه جلب سيميدو منذ ثلاثة مواسم بقرابة 30 مليون يورو علماً أنّ سيميدو فشل في حجز مكان أساسي له عقب عودة سيرجي روبيرتو لشغل مركز الظهير.

وطرح اسم سيميدو في الكثير من الصفقات التبادلية التي تحدثت عنها الصحف خلال الأسابيع الفائتة، إذ تؤكد التقارير الواردة اليوم أنّ صاحب الـ 26 عاماً يفضل الانتقال إلى إنكلترا أكثر من إيطاليا بعدما زجّ باسمه مع إنتر ويوفنتوس.

ويقدم الدولي البرتغالي أداءً متفاوتاً مع البلوغرانا ويبدو واضحاً أنّه لم يتكيّف مع أسلوب لعب برشلونة وهو الأمر الذي قد يتمكن غوارديولا مدرب مانشستر سيتي من تجاوزه، نظراً لحاجته الملّحة لظهير بإمكانيات سيميدو.

وأكّدت سبورت أنّ طرح سيميدو في سوق الانتقالات أكذر جذباً للأنظار من أسماء أخرى يريد برشلونة الاستفادة من قيمة بيعها مثل البرازيلي أرثر والكرواتي راكيتيتش.
 

 

برشلونة الإسباني مانشستر سيتي نيلسون سيميدو
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