غرينوود يمدّد عقده مع مانشستر يونايتد حتى عام 2025



وأشاد به مدرب الفريق النرويجي أولي غونار سولشار مؤكدا بأن اللاعب "قام بتطوير مستواه بشكل كبير هذا الموسم" مشيرا إلى أنه سيبذل قصارى جهده لكي "يُبرز اللاعب إمكانياته الهائلة".

أما غرينوود الذي انضم إلى أكاديمية النادي الإنكليزي الشمالي بعمر السابعة فقال "بذلت جهودا كبيرة لبلوغ هذا المستوى لا سيما خلال الموسمين الماضيين اللذين كانا رائعين".

وأضاف "عندما تنضم إلى النادي بسن السابعة، تحلم أن تدافع عن ألوان الفريق الأول في أحد الأيام. أريد أن أحقق الكثير خلال مسيرتي وأدرك بأن هذا النادي هو المكان المثالي لتحقيق ذلك".

وخاض غرينوود 82 مباراة في مختلف المسابقات في صفوف مانشستر يونايتد حتى الآن وسجل 21 هدفا.







