English
العربية
دوري أبطال أوروبا
ميركاتو

غرينوود يمدّد عقده مع مانشستر يونايتد حتى عام 2025

من قبل

مدّد المهاجم الإنكليزي الدولي مايسون غرينوود (19 عاما) عقده مع مانشستر يونايتد لعامين إضافيين ليبقى مرتبطا معه حتى حزيران/يونيو 2025، مع إمكانية تجديده لعام إضافي كما أعلن ناديه الثلاثاء.

Reuters


وأشاد به مدرب الفريق النرويجي أولي غونار سولشار مؤكدا بأن اللاعب "قام بتطوير مستواه بشكل كبير هذا الموسم" مشيرا إلى أنه سيبذل قصارى جهده لكي "يُبرز اللاعب إمكانياته الهائلة".

أما غرينوود الذي انضم إلى أكاديمية النادي الإنكليزي الشمالي بعمر السابعة فقال "بذلت جهودا كبيرة لبلوغ هذا المستوى لا سيما خلال الموسمين الماضيين اللذين كانا رائعين".

وأضاف "عندما تنضم إلى النادي بسن السابعة، تحلم أن تدافع عن ألوان الفريق الأول في أحد الأيام. أريد أن أحقق الكثير خلال مسيرتي وأدرك بأن هذا النادي هو المكان المثالي لتحقيق ذلك".

وخاض غرينوود 82 مباراة في مختلف المسابقات في صفوف مانشستر يونايتد حتى الآن وسجل 21 هدفا.
                  
      
                  
 

ميركاتو مانشستر يونايتد أولي غونار سولشار مايسون غرينوود
السابق بايرن ميونيخ يعلن رسمياً عن ال
اقرأ
بايرن ميونيخ يعلن رسمياً عن التعاقد مع أوباميكانو
التالي

آخر الأحداث

>