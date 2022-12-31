غريميو البرازيلي يعلن رسمياً ضم الأوروغواياني لويس سواريس من قبل beIN SPORTS December 31, 2022 18:01 أعلن اليوم السبت نادي غريميو البرازيلي ضم الأوروغواياني لويس سواريس حتى نهاية عام 2024. reuters غريميو البرازيلي ميركاتو لويس سواريس السابق النجم البرتغالي كريستيانو رونا اقرأ التالي - آخر الأحداث December 31, 2022 18:01 غريميو يعلن رسمياً ضم لويس سواريس December 30, 2022 22:10 كريستيانو رونالدو ينضم رسمياً إلى النصر السعودي December 30, 2022 19:13 مصادر إعلامية: النصر السعودي يضم كريستيانو رونالدو December 29, 2022 13:14 خاكبو متحمس لتجربته الجديدة مع ليفربول December 28, 2022 22:10 ليفربول يضم رسمياً الهولندي كودي خاكبو December 28, 2022 17:25 تشلسي بصدد التعاقد مع المهاجم داترو فوفانا December 27, 2022 15:00 أياكس أمستردام يعلن فسخ عقد بليند بالتراضي December 26, 2022 23:07 ليفربول ينجح في ضم كودي خاكبو December 25, 2022 18:36 وولفرهامبتون يضم رسمياً البرازيلي كونيا December 24, 2022 21:22 تقارير تؤكد اقتراب سواريز من الانتقال لغريميو