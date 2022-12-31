غريميو البرازيلي يعلن رسمياً ضم الأوروغواياني لويس سواريس

من قبل beIN SPORTS December 31, 2022 18:01 أعلن اليوم السبت نادي غريميو البرازيلي ضم الأوروغواياني لويس سواريس حتى نهاية عام 2024.