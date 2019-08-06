غاري كاهيل يوقع لكريستال بالاس

وقال كاهيل (33 عاماً) الذي وجد نفسه دون فريق بعد انتهاء عقده مع تشيلسي هذا الصيف، لموقع ناديه الجديد "أنا سعيد لوجودي هنا. أعتقد أنها فرصة جيدة بالنسبة لي أن أواصل مسيرتي في الدوري الممتاز، وأن ألعب في فريق جيد ومثير".

واعتبر كاهيل أن بالاس يضم "لاعبين مثيرين وموهوبين جداً"، مضيفا "أنا متعطش لمواصلة مسيرتي لأطول فترة ممكنة".

وخاض كاهيل 61 مباراة مع المنتخب الإنكليزي حيث لعب تحت اشراف مدرب بالاس الحالي روي هودجسون الذي قال "أنا سعيد لأن غاري انضم إلينا. إنه لاعب رائع يجلب معه الكثير من خبرته الدولية وفي الدوري الإنكليزي الممتاز".

وقد يسجل كاهيل بدايته مع فريقه الجديد السبت ضد إيفرتون في المرحلة الأولى من الدوري الممتاز.

