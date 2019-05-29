صعوبات مالية تعيق انتقال سانيه إلى بايرن ميونيخ

وارتبط اسم اللاعب الدولي البالغ 23 عاماً في الأسابيع الأخيرة بانتقال محتمل إلى النادي البافاري بعدما تداولت تقارير صحافية عدم رضاه عن الوقت الذي يمضيه داخل الملعب مع فريقه الحالي سيتي صاحب ثلاثية تاريخية (الدوري ـ الكأس - كأس الأندية الإنكليزية المحترفة) في الموسم المنصرم.

وكان هونيس أكد الأسبوع الماضي أن فريقه مهتم بالتعاقد مع سانيه، ولكنه عاد وصرح الأربعاء أن صفقة اللاعب الألماني قد تكون باهظة الثمن على أبطال الدوري الألماني.

وفي حديث لصحيفة "بيلد" الألمانية قال هونيس "ليس لديّ أي أرقام دقيقة (عن ثمن اللاعب)، ولكن أعتقد أنها (الصفقة) ستكون صعبة جداً من الناحية المالية".

وحطم بايرن الرقم القياسي لأغلى صفقة تعاقد في تاريخه مطلع العام الحالي بضمه لاعب أتلتيكو مدريد الاسباني المدافع الدولي الفرنسي لوكاس هرنانديز مقابل 80 مليون يورو (89،2 مليون دولار)، الأمر الذي دفع هونيس إلى رفض فكرة إنفاق مبلغ اكبر على لاعب واحد.

وطالبت العديد من الشخصيات الكروية في ألمانيا الفريق البافاري بالتعاقد مع سانيه، منها المدرب الوطني يواكيم لوف وقائد المنتخب وبايرن السابق لوثر ماتيوس.

وصرح لوف لصحيفة "بيلد" السبت "في حال انتقل (سانيه) إلى بايرن، سيكون أمراً جيداً له ولنا".

في المقابل كتب ماتيوس في موقع "سكاي سبورت ألمانيا" الإثنين "أنا واثق أن سانيه سيذهب إلى بايرن".

وتابع "عندما يعترف أولي هونيس علنا باهتمامه بأحد اللاعبين، ينتهي الأمر به بأن ينضم إلى بايرن".