صالحميدزيتش يستبعد سعي بايرن لضم سانيه في الميركاتو الشتوي

وفي حديث مع الصحافة خلال المعسكر الشتوي للنادي البافاري في الدوحة، أفاد صالحميدزيتش أنّ سانيه: "لم يكن موضع نقاش خلال الشتاء".

كان بايرن بطل ألمانيا في المواسم السبعة الماضية قريباً من التوقيع مع ابن الـ23 عاماً الصيف الماضي، إلا أنّ إصابة في الرباط الصليبي، تعرّض لها خلال فوز فريقه على ليفربول في كأس الدرع الخيرية في اب/أغسطس، حالت دون ذلك.

وغاب الدولي الألماني عن جميع مباريات بطل إنكلترا إلا أنّ المدرب الإسباني بيب غوارديولا صرّح هذا الأسبوع أنّ لاعبه بات "قريباً" من العودة.

وردّ صالحميدزيتش (43 عاماً) على المدرب هانزي فليك الذي صرح الاربعاء لصحيفة "سودويتشي تسايتونغ" أنّه يرغب في التوقيع مع "لاعبَين" في الميركاتو الشتوي.

وقال البوسني "قيّم هانزي الوضع الحالي واستنتج أننا بحاجة لتعزيز صفوفنا، تفاجأت قليلاً كون هانزي حمل خططه بشأن لفريق إلى الإعلام".

وأردف: "ننظر إلى جميع الاحتمالات، ولكن سيكون من الصعب تعزيز فريقنا في الشتاء".

ويحتل بايرن، الذي يلاقي تشيلسي الإنكليزي في الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا، المركز الثالث في الدوري المحلي بفارق أربع نقاط عن لايبزيغ المتصدر ونقطتين عن بوروسيا مونشنغلادباخ الثاني، ويفتتح مرحلة الاياب من الـ"بوندسليغا" أمام مضيفه هرتا برلين في التاسع عشر من الشهر الحالي.