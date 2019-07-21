شيفيلد يونايتد يواصل تحطيم أرقامه القياسية في الميركاتو

ولم يكشف شيفيلد عن قيمة الصفقة لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أنه دفع لبورنموث عشرة ملايين جنيه استرليني (12.50 مليون دولار) مقابل الحصول على خدمات اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً.

وقال كريس وايلدر مدير شيفيلد يونايتد لموقع النادي على الانترنت: "إنه لاعب كبير يملك السرعة ومهارات مختلفة عما لدينا في الفريق في الخط الأمامي".

وتابع: "سيكون إضافة قوية لنا وحقيقة تفضيله العرض الذي تقدمنا به على ما سواه من عروض أخرى تثبت مدى تعطشه للعب معنا. إنها صفقة رائعة في سوق الانتقالات الحالية ونتطلع لمشاركته مع التشكيلة".

ويعتبر موسيه خامس صفقة يبرمها شيفيلد استعداداً لانطلاق الموسم الجديد عقب إحداثه صفقة قياسية للنادي إثر وصول لوك فريمان وكالوم روبنسون.

كما تعاقد النادي مع فيل جاغيلكا ورافل موريسون في محاولة للبقاء في دوري الأضواء.

وقد يلعب موسيه مباراته الأولى مع شيفيلد أمام ناديه السابق عندما يلتقيان في افتتاح مشوارهما بالدوري الانكليزي الممتاز في العاشر من آب/أغسطس.