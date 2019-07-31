شورلي يُعار من دورتموند إلى سبارتاك موسكو

وكان دورتموند أعار شورلي (28 عاماً) الموسم الماضي إلى فولهام الإنكليزي لمدة عامين، لكن سقوط الفريق إلى الدرجة الثانية فعلياً أعاد بطل مونديال البرازيل 2014 مع المنتخب الألماني إلى "البوندسليغا".

ولم يخض شورلي مع دورتموند في الموسمين الأخيرين سوى 51 مباراة، سجل خلالها 8 أهداف.

وسبق لشورلي أن دافع عن ألوان فريق تشيلسي الإنكليزي بين عامي 2013 و2015 الذي تعاقد معه مقابل 22 مليون يورو من بايرن ليفركوزن. وتنقل لاعب الجناح الألماني بين عدة أندية، فعاد إلى الدوري الألماني مع فولفسبورغ في شباط/ فبراير 2015 قادما من النادي اللندني مقابل 32 مليون يورو، لينتقل بعدها في تموز/ يوليو 2016 إلى دورتموند مقابل 20 مليوناً.

وتألق شورلي في مونديال البرازيل 2014 مع منتخب بلاده وكان صاحب التمريرة الحاسمة لماريو غوتسه الذي سجل هدف الفوز في مرمى في مرمى الأرجنتين 1-صفر في الشوط الثاني الإضافي إثر انتهاء الوقت الاصلي بالتعادل السلبي. كما لعب 57 مباراة دولية، سجل خلالها 22 هدفاً، لكنه غاب عن صفوف "المانشافات" منذ 22 آذار/ مارس 2017 ومباراته الأخيرة أمام أذربيجان ضمن تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

