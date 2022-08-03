شباب الأهلي يضمّ المهاجم السوري عمر خريبين



ورحّب خامس الدوري الإماراتي في الموسم الماضي عبر حسابه في "تويتر" بالدولي السوري الذي يمتد عقده مع الوحدة حتى 2025، دون ذكر قيمة الصفقة.

وسيكون شباب الأهلي النادي الإماراتي الثالث الذي يلعب له خريبين بعدما سبق له اللعب للظفرة أيضاً موسم 2016-2017.

وكانت التجربة الأهم لصاحب 15 هدفاً و8 تمريرات حاسمة مع الوحدة في الموسم الماضي، مع الهلال السعودي الذي انتقل إلى صفوفه في 2017. فاز معه بلقب الدوري ثلاث مرات أعوام 2017 و2018 و2020، ومسابقة الكأس مرة واحدة عام 2017، ودوري أبطال آسيا عام 2019، والكأس السوبر السعودي 2018.



وحصل عام 2017 على لقب هداف دوري أبطال آسيا، وجائزة أفضل لاعب في القارة، ليصبح أول لاعب سوري يفوز باللقب، وأول لاعب غير سعودي يفوز بالجائزة مع الهلال.

