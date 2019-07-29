سونينيغ يتعاقد مع الكرواتي سانتيني بعد فشل صفقة بايل

وشكل بايل عنواناً أساسياً لوسائل الإعلام في الآونة الأخيرة، لاسيما بعد تأكيد الفرنسي زين الدين زيدان العائد إلى الإدارة الفنية للنادي الملكي منتصف الموسم المنصرم، أن الويلزي (30 عاماً)، لا يشكل جزءاً من خططه لإعادة بناء الفريق بعد الموسم المخيب الذي عرفه محلياً وقارياً.

وكان من المتوقع أن ينضم بايل الذي انضم إلى النادي الملكي صيف عام 2013، إلى فريق الدوري الصيني الممتاز في صفقة مدتها ثلاث سنوات بقيمة مليون جنيه استرليني (1,1 مليون دولار) في الأسبوع الواحد.

لكن مصدراً مقرباً من اللاعب أكد الأحد لوكالة فرانس برس أن النادي الملكي الإسباني أوقف هذه الصفقة.

وقبل أقل من 48 ساعة على إقفال باب الانتقالات في الصين الأربعاء، أعلن جيانغسو سونينغ التعاقد مع سانتيني (30 عاماً) قادماً من نادي أندرلخت البلجيكي، متوقعاً أن يغني بشكل كبير التكتيك الهجومي للفريق في الدوري السوبر الصيني.

وبات سانتيني خامس لاعب أجنبي في صفوف الفريق الصيني، ما يعني بلوغ الأخير العدد الأقصى من الأجانب المسموح بهم في صفوفه، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" الرسمية.

وكان المصدر المقرب من بايل قد أفاد الأحد أن موضوع إبرام صفقة مع النادي الصيني "انتهى"، بينما أشارت صحيفة "ماركا" اليومية الإسبانية إلى أن المقربين من المهاجم الدولي الويلزي طلبوا من وكلائه البحث عن أندية في أوروبا قبل أن يعطي موافقته "بشكل قاطع لعرض جيانغسو سونينغ".

لكن وكيل اللاعب، جوناثان بارنيت نفى هذه التقارير، بقوله - بحسب ما نقلت عنه شبكة "سكاي" الإنكليزية - إن "الروايات التي تشير إلى أن غاريث أو عائلته هما سبب عدم حصول الصفقة، هي خاطئة بالكامل".

وبعد أيام من إعلان زيدان صراحة أن البحث جارٍ عن مخرج لبايل، تطرقت تقارير صحافية ليل الجمعة السبت الى عروض صينية للاعب الذي انضم الى ريال عام 2013 قادما من توتنهام الإنكليزي، في صفقة قدرت قيمتها بـ86 مليون جنيه (133,5 مليون دولار أميركي).

وكان زيدان قد أكد في تصريحات الأسبوع الماضي أن بايل بقي خارج تشكيلة ريال مدريد لمباراته الأولى في كأس الأبطال الدولية الودية التي خسرها أمام بايرن ميونيخ الألماني 1-3 في هيوستن الأميركية السبت الماضي، "لأن النادي يعمل على رحيله، لهذا السبب لم يشارك".

أضاف "سنرى ما سيحصل في الأيام القليلة المقبلة"، معتبراً أنه سيكون من الأفضل حسم هذه المسألة في أسرع وقت ممكن.



