سولشار يؤكد عزم يونايتد إبرام صفقات في الأسابيع المقبلة

ودفع يونايتد ثمن إهدار الفرص لاسيما مع انطلاق الشوط الثاني، ليفوز النادي الأندلسي 2-1 ويبلغ النهائي المرتقب في 21 آب/أغسطس في كولن الألمانية.

وسبق لمانشستر يونايتد أن ضمن تأهله إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد أن أنهى الدوري الممتاز في المركز الثالث، لكن العقم في وجود أسماء بارزة على دكة البدلاء ظهر مجددا عندما انتظر سولشار حتى الدقيقة 87 لإجراء أول تبديل في المباراة.

وينطلق الموسم الجديد من الـ"برميرليغ" بعد قرابة شهر وكثرت الأحاديث عن إمكانية انتقال الشاب الإنكليزي جايدون سانشو من بوروسيا دورتموند الالماني، الا ان الاخير أكد على بقاء الجناح في صفوفه الموسم المقبل.

وقال سولشار "علينا أن نعزز قوة دكة البدلاء حتما. سيكون موسما طويلا. سنستمر في ملاحقة لاعبينا والطلب المزيد منهم، ولكن مع ذلك، نتطلع للتحسّن". وتابع "الموسم (الجديد) يبدأ سريعا لكن سوق الانتقالات مفتوح لفترة طويلة، لذا علينا أن نكون أذكياء وحكماء".

وكانت الفرصة متاحة أمام يونايتد لإحراز لقبه الوحيد هذا الموسم بعد أن انتهى مشواره أيضا في نصف نهائي كأس إنكلترا وكأس الرابطة، لكنه خرج من دون لقب للموسم الثالث تواليا، وهي أطول فترة من دون كأس منذ فشله في احراز أي لقب لأربعة مواسم متتالية بين 1985 و1989.

وتابع المهاجم السابق في صفوف يونايتد "لا يمكنني تحديد الموعد أو ما إذا كانت الصفقات ستحصل، لكننا نتطلع قدما لذلك. إنه منعطف سريع. يجب أن نكون واثقين بنسبة 100 في المئة عندما نبرم تلك الصفقات