سواريس ينضم إلى إنتر ميلان على سبيل الإعارة



وأكد إنتر ميلان انتقال سواريس إلى صفوفه في بيان جاء فيه: "سيدريك سواريس هو لاعب جديد في إنتر، انضم المدافع الذي يبلغ 27 عاماً إلى الـ +نيراتزوري+ على سبيل الإعارة من ساوثهامبتون مع خيار التعاقد معه نهائياً".

ويحتل إنتر ميلان المركز الثالث في الدوري الايطالي متأخراً بفارق 16 نقطة عن المتصدر يوفنتوس.

ويأتي رحيل سواريس ضمن إطار الإصلاحات التي يقوم بها المدرب الجديد لساوثهامبتون هازنهوتل الذي نجح في قيادة الفريق للمركز الخامس عشر.

وسمح النادي بعودة مهاجمه مانولو غابياديني إلى سمبدوريا الإيطالي وانضمام ستيفن ديفيس إلى رينجرز الاسكتلندي لبقية الموسم على سبيل الإعارة، في وقت منح حارس مرماه فرايزر فورستر حرية الانتقال إلى ناد آخر، مفضلاً الزج بالمزيد من المواهب الشابة.

