سواريز يتوصل لاتفاق مبدئي مع فريق بداياته ناسيونال

وترك ابن الـ35 عاماً أتلتيكو مدريد الإسباني في نهاية الموسم الماضي ويبحث عن فريق جديد للدفاع عن ألوانه، لكن يبدو أنه لم يجده حتى الآن ما سيجعله يعود إلى ناسيونال بعقد لثلاثة أشهر تحضيراً لخوض مشاركته الرابعة في كأس العالم.

وقال الهداف التاريخي لمنتخب الأوروغواي في مقطع فيديو الثلاثاء "أولاً، أود أن أشكركم (ناسيونال) على المودة الكبيرة التي أظهرتموها لي ولعائلتي في الأيام القليلة الماضية".

وأشار إلى أن ذلك جعل من المستحيل "رفض إمكانية العودة من أجل اللعب لناسيونال ولدينا اتفاق مبدئي مع النادي".

وبدأ سواريس مسيرته في ناسيونال الذي منحه في 18 أيار/مايو 2005 بداياته مع الفريق الأول في عمر الثامنة عشرة.

وبعد موسم كامل مع الفريق الأول، انتقل إلى غرونينغن الهولندي وبعدها بعام فقط إلى منافسه المحلي العملاق أياكس أمستردام.

لفت الأوروغوياني انتباه ليفربول الإنكليزي الذي ضمه عام 2011، وبعد ثلاثة مواسم ونصف في "أنفيلد" انتقل إلى برشلونة الإسباني في صفقة تجاوزت 80 مليون يورو.

وفي كاتالونيا، حصد سواريز النجاح حيث فاز بأربعة ألقاب في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا عام 2015، قبل أن يتخلى عنه عام 2020 ما جعله ينضم إلى الخصم المحلي أتلتيكو مدريد الذي توج أيضاً معه بلقب الدوري عام 2021.

والآن، من المقرر أن يعود الى ناسيونال حيث سيوقع عقداً لمدة ثلاثة أشهر من أجل أن يخوض معه دوري الإياب "كلاوسورا" ضمن تحضيراته الشخصية لخوض كأس العالم المقررة في قطر بين 21 تشرين الثاني/نوفمبر و18 كانون الأول/ديسمبر.

وأشار سواريز الى أنه "سيتم الانتهاء من التفاصيل في الساعات المقبلة ونأمل أن نتوصل الى الاتفاق الذي نرغب به جميعاً وأن نتمكن من الاستفادة القصوى من هذه المرحلة الجديدة وأن نرى بعضنا في الأيام المقبلة".

