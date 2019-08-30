سمولينغ إلى روما حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة

وقال سمولينغ الذي انضم إلى يونايتد عام 2010 قادمًا من فولهام "إنها الفرصة المثالية بالنسبة لي، أن أخوض تجربة في دوري جديد مع فريق كبير ولديه طموحات كبيرة، هذا ما أردته".

فيما أعرب جيانلوكا بتراتشي المدير الرياضي للنادي الايطالي "إننا سعداء بضم لاعب مثل كريس الذي يتمتع بخبرة كبيرة إلى روما. نؤمن أنه سيساهم في تحسين الفريق وكل اللاعبين الذين يلعبون معه".

وخاض سمولينغ 323 مباراة مع "الشياطين الحمر" خلال تسعة أعوام أمضاها في "أولد ترافورد" حقق خلالها لقب الدوري الإنكليزي مرتين عامي 2011 و2013.

وأصبح الإنكليزي البالغ 29 عاما ثاني لاعب ينتقل بنظام الإعارة من مانشستر يونايتد الى إيطاليا، بعد الجناح التشيلي أليكسيس سانشيز الذي التحق الخميس بإنتر ميلان.

وافتتح روما، سادس الموسم الماضي، مشواره في الدوري الإيطالي بالتعادل مع جنوى 3-3، وسيلتقي الأحد مع جاره اللدود لاتسيو في المرحلة الثانية.