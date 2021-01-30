ستيفان الشعراوي يعود إلى روما

وترك اللاعب البالغ 28 عاماً روما في تموز/يوليو 2019 مقابل صفقة مقدرة بعشرين مليون دولار أميركي، فسجل له 4 أهداف في 14 مباراة.

قال مدربه البرتغالي باولو فونسيكا: "يعرف الشعراوي الكرة الايطالية جيدا وهذا أمر هام".

تابع عن لاعب ميلان السابق الذي خاض 28 مباراة دولية "سيساعدنا فورا واعتقد أنه يملك ميزات جيدة من أجلنا".

وسجل الشعراوي 40 هدفاً في 139 مباراة لروما بين 2016 و2019.

أضاف فونسيكا "أراد العودة إلى روما وهذا هام بالنسبة للمدرب".

بدوره، قال الشعراوي انه ممتن للعودة الى العاصمة الإيطالية "عندما وصلت الى روما المرة الاولى، تركت (العاصمة) والنادي في داخلي انطباعا سريعاً".

لكن الشك يحوم حول مستقبل قائد روما المهاجم البوسني إدين دجيكو في ظل خلافه مع فونسيكا بعد الخسارة أمام سبيتسيا في مسابقة الكأس، قبل يومين من إقفال باب الانتقالات الشتوية. ويلعب روما ثالث ترتيب الدوري الإيطالي مع فيرونا الأحد.



