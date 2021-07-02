سبارتاك موسكو يضم موزيس بصفة دائمة

وخاض موزيس 20 مباراة مع سبارتاك موسكو خلال فترة إعارة الموسم الماضي ووافق الآن على التعاقد معه بشكل دائم.

وقال النادي اللندني في بيان على موقعه الرسمي: "فيكتور موزيس أكمل اليوم انتقاله الدائم إلى سبارتاك موسكو. هذه الخطوة تنهي مسيرة اللاعب مع النادي والتي استمرت تسعة أعوام".

وأمضى اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا تسع سنوات في تشيلسي، لكنه عانى لفرض نفسه في تشكيلة الفريق في المواسم الأخيرة. بعد انضمامه إلى تشيلسي في عام 2012 قادماً من ويغان، أنهى موزيس مسيرته مع الفريق اللندني بـ128 مباراة.

سجل 18 هدفاً وتوج معه بلقب الدوري وكأس الاتحاد الإنكليزي والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".وفضلا عن سبارتاك موسكو، لعب موزيس

على سبيل الإعارة مع ليفربول وستوك سيتي ووست هام يونايتد وفنربغشة التركي وإنتر ميلان الإيطالي خلال فترة تعاقده مع تشيلسي.

وسجل موزيس 12 هدفاً في 37 مباراة دولية وشارك في كأس العالم عامي 2014 و2018 وساعد منتخب "النسور الممتازة" على الفوز بكأس الأمم الأفريقية عام 2013.

