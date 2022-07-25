ساوثهامبتون يعلن رسمياً تعاقده مع المهاجم الفرنسي مارا

وتعاقد المهاجم الشاب، ابن الـ 19 عاماً، مع ساوثهامبتون لمدة 4 أعوام، ولا يزال بحاجة إلى الحصول على تصريح عمل.

وأعلن الناديان الأسبوع الماضي التوصل إلى اتفاق مبدئي، في حين كان بوردو يمثل أمام اللجنة الوطنية الأولمبية والرياضية الفرنسية التي اصدرت قراراً إيجابياً بشأن خوضه منافسات الدرجة الثانية.

وكان بوردو الذي يعاني من صعوبات مالية بعد هبوطه إلى الدرجة الثانية في نهاية الموسم الماضي باحتلاله قاع الترتيب، واجه تعنت دائرة الرقابة الإدارية الوطنية والتي هي بمثابة الشرطة المالية لكرة القدم الفرنسية مرتين لصالح انزاله إلى الدرجة الثالثة.

غير أن الكلمة الأخيرة في هذه القضية ستكون للجنة التنفيذية للاتحاد الفرنسي لكرة القدم، والتي لديها حتى 30 الشهر الحالي، موعد استئناف منافسات الدرجة الثانية، للبت بالقضية.

وسجل مارا مع بوردو، 6 أهداف في 26 مباراة خاضها في "ليغ1" الموسم الماضي.

وحذّر النمساوي رالف هازنهوتل مدرب ساوثهامبتون الوافد الجديد أن عليه "أن يبذل قصارى جهده"، مضيفاً "هو لاعب شاب سيحتاج إلى وقت للتكيّف مع بلد جديد ودوري جديد، لكننا نتطلع لإمكاناته وما يمكن أن يصبح عليه في المستقبل".

من ناحيته، قال المهاجم الدولي لمنتخب الشباب انه "سعيد جداً" للانضمام إلى نادي جنوب إنكلترا.

وأردف "أنا شاب وسيتعين عليّ العمل. أعتقد أن ساوثمبتون هو أفضل نادٍ لتطوري ولتقدمي وكي أصبح من بين الأفضل".

