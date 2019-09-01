سان جيرمان يضم الحارس الإسباني سيرجيو ريكو معاراً

وقال نادي العاصمة الفرنسية أن الحارس الدولي الإسباني سيرتبط بالفريق بعقد يمتد إعارة إلى 30 حزيران/يونيو 2020، مع إمكانية الشراء.

ورجّحت وسائل إعلام أن يكون ريكو الحارس الثاني لبطل فرنسا الذي تشير الأنباء أنه قد يفوّت في حارسه الأول ألفونس أريولا ويضم حارس ريال مدريد كيلور نافاس.

لعب ريكو الموسم الماضي مع فولهام الإنكليزي على سبيل الإعارة وخاض معه 29 مباراة في الدوري الإنكليزي الممتاز وتلقت شباكه 56 هدفاً، قبل أن يعود إلى فريقه إشبيلية أين وجد نفسه بديلاً لحارس فاسليك الذي ثبته المدرب جولين لوبيتي في التشكيلة الأساسية في بداية الموسم الحالي.