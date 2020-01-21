زيدان لا يمانع رحيل أودريوثولا

ووصل أودريوثولا (24 عاماً) إلى ريال في عام 2018 من ريال سوسييداد، لكنه لم ينجح في حجز مكان أساسي له في تشكيلة زيدان، وخاض مباراته الأخيرة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي خلال الخسارة أمام ريال مايوركا (صفر-1).

وقال "زيزو" في مؤتمر صحافي "يملك خيار الرحيل لكن الأمر لم يصبح رسمياً بعد، لذا سننتظر".

وأشارت تقارير صحافية إلى اقتراب أودريوثولا من النادي البافاري، وبحال انتقاله سيتحوّل بطل العالم الفرنسي بنجامان بافار إلى شغل مركز قلب الدفاع.

وسيكون بمقدور الفريق الملكي إشراك جناحه بايل وصانع اللعب الكولومبي خاميس رودريغيز، الغائبين بسبب الاصابة في الآونة الأخيرة، وذلك خلال مواجهة سلمنقة (درجة ثالثة) الأربعاء في دور الـ16 من مسابقة الكأس.

وأوضح زيدان دون تأكيد الدفع باللاعبين في تشكيلته الأساسية "واجها مشكلات بدنية، لكن نعم، سيتواجدان".

أما اللاعب الجديد، البرازيلي رينييه البالغ 18 عاماً، فلن يشارك الآن مع الفريق الأول بحسب زيدان "في المبدأ سيذهب إلى كاستيا (الفريق الرديف)".