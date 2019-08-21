زاباكوستا وصل إلى روما تمهيداً لانضمامه

وخضع زاباكوستا (27 عاما) صباح الأربعاء للفحص الطبي الروتيني، تاركا فريق غرب لندن الذي استقدمه في 2017 مقابل 28 مليون يورو زائد مكافآت، وذلك بعد موسمين مع نادي تورينو.

وعرض موقع نادي روما صوراً للاعب في مطار فوميتشينو وأخرى يخضع فيها للفحص الطبي رفقة مسؤولي النادي.

Davide Zappacosta arrives in Rome...

👋 pic.twitter.com/Z7HzW5UCIP — AS Roma English (@ASRomaEN) August 20, 2019

وبعد موسم أول خاض فيه 22 مباراة في الدوري الإنكليزي، لعب أربع مباريات فقط في الموسم الماضي، اذ كان المدرب السابق الايطالي ماوريتسيو ساري يفضل الإسباني سيزار اسبيليكويتا. وتخلى النادي الأزرق عن مدافعيه البرازيلي دافيد لويز إلى ارسنال وغاري كايهل إلى كريستال بالاس.

وكان روما الذي يشرف عليه البرتغالي باولو فونسيكا، قد تعاقد مع لاعب الوسط الدفاعي الغيني أمادو دياوارا، حارس المرمى الاسباني باو لوبيز، قلب الدفاع التركي ميرت شيلتين والظهير ليوناردو سبيناتسولا.