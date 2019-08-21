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الدوري الإنكليزي الممتاز
ميركاتو

زاباكوستا وصل إلى روما تمهيداً لانضمامه

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وصل الظهير الأيمن الإيطالي دافيدي زاباكوستا إلى مطار العاصمة للانضمام إلى فريق روما قادما من تشيلسي الانكليزي لموسم على سبيل الاعارة.

Reuters

وخضع زاباكوستا (27 عاما) صباح الأربعاء للفحص الطبي الروتيني، تاركا فريق غرب لندن الذي استقدمه في 2017 مقابل 28 مليون يورو زائد مكافآت، وذلك بعد موسمين مع نادي تورينو.

وعرض موقع نادي روما صوراً للاعب في مطار فوميتشينو وأخرى يخضع فيها للفحص الطبي رفقة مسؤولي النادي.

 

 

وبعد موسم أول خاض فيه 22 مباراة في الدوري الإنكليزي، لعب أربع مباريات فقط في الموسم الماضي، اذ كان المدرب السابق الايطالي ماوريتسيو ساري يفضل الإسباني سيزار اسبيليكويتا. وتخلى النادي الأزرق عن مدافعيه البرازيلي دافيد لويز إلى ارسنال وغاري كايهل إلى كريستال بالاس.

وكان روما الذي يشرف عليه البرتغالي باولو فونسيكا، قد تعاقد مع لاعب الوسط الدفاعي الغيني أمادو دياوارا، حارس المرمى الاسباني باو لوبيز، قلب الدفاع التركي ميرت شيلتين والظهير ليوناردو سبيناتسولا.

ميركاتو دافيدي زاباكوستا
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