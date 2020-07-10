رينس يتعاقد مع الكوسوفي بيريشا من لاتسيو

وانضم لاعب الوسط البالغ 27 عاما إلى مواطنه في رينس أربير زينيلي.

ولد بيريشا في السويد ونشأ في النرويج ثم حقق بداياته الفعلية مع ريد بول سالزبورغ النمساوي حيث أحرز لقب الدوري خمس مرات والكأس أربع مرات بين 2014 و2017، مسجلا 45 هدفا في 233 مباراة.

ويحاول بيريشا إعادة مسيرته إلى السكة الصحيحة، لفشله في الوصول إلى التشكيلة الأساسية لفريق العاصمة الإيطالية الذي انضم إلى صفوفه في صيف 2018 لخمس سنوات.

وما عزّز ابعاده عن تشكيلة المدرب سيموني إينزاغي تعرّضه لاصابات عديدة وخضوعه لجراحة بركبته في نيسان/أبريل 2019، وذلك قبل إعارته إلى فورتونا دوسلدورف الألماني حيث لعب 13 مباراة بعد عودته إلى الملاعب في شباط/فبراير 2020.

وعلى الصعيد الدولي، حمل بيريشا ألوان النرويج قبل أن يسمح له الاتحاد الدولي في 2016 بتغيير ولائه الرياضي واختيار كوسوفو بلد أجداده الذي تم الاعتراف به على الصعيد الكروي قبل ذلك بأربعة أشهر.

وفي 5 أيلول/سبتمبر 2016 ضمن تصفيات كأس العالم ضد فنلندا، سجل من ركلة جزاء أول أهداف كوسوفو في مباراة رسمية.

وكان رينس، سادس الدوري الذي يأمل بالتأهل إلى الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بحسب نتيجتي الكأس وكأس الرابطة، قد عزز صفوفه بضم المهاجم الاسكتلندي فرايزر هورنبي (20 عاما) من إيفرتون الإنكليزي والمدافع البلجيكي تيبو دي سميت (22 عاما) من سان تروندن.





