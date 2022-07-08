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ميركاتو

رينا يعود إلى فياريال بعد 17 عاماً

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عاد الحارس الدولي الإسباني السابق بيبي رينا الى بلاده، للدفاع عن ألوان فريقه السابق فياريال الذي غادره قبل 17 عاماً لبدء رحلة طويلة خارج البلاد قادته إلى إنكلترا وإيطاليا وألمانيا.

REUTERS

وفي مقطع فيديو نشره فياريال على تويتر، قال الحارس الذي سيبلغ الأربعين نهاية الشهر المقبل "أيتها العائلة الصفراء (في إشارة إلى لون قميص الفريق)، ها أنا مجدداً بعد 17 عاماً. أنا متحمس جداً وأتطلع بفارغ الصبر لرؤيتكم مجدداً والتمتع بتواجدي بينكم".


 

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