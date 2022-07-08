رينا يعود إلى فياريال بعد 17 عاماً

وفي مقطع فيديو نشره فياريال على تويتر، قال الحارس الذي سيبلغ الأربعين نهاية الشهر المقبل "أيتها العائلة الصفراء (في إشارة إلى لون قميص الفريق)، ها أنا مجدداً بعد 17 عاماً. أنا متحمس جداً وأتطلع بفارغ الصبر لرؤيتكم مجدداً والتمتع بتواجدي بينكم".



