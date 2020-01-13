رينا إلى أستون فيلا على سبيل الإعارة

وعوّض ميلان رينا بضمه الحارس البوسني أسمير بيغوفيتش من بورنموث الإنكليزي معاراً أيضا حتى الصيف المقبل.

ووقع خيار المدرب دين سميث على المخضرم رينا (37 عاما) بهدف تعويض توم هيتون الذي تعرض لإصابة في الركبة ضد بيرنلي في اليوم الأول من السنة الجديدة وسيغيب عما تبقى من الموسم.

كما يفتقد أستون فيلا بسبب الإصابة أيضا حارسه الآخر جيد ستير الذي شارك مع الفريق في الصعود من الدرجة الأولى الى الممتازة.

وقال سميث لموقع النادي "لقد نجحنا في تأمين حارس لديه خبرة كبيرة في الدوري الممتاز (...) في بداية الصيف، كنا نبحث عن حارس مرمى ذو خبرة وجلبنا توم هيتون. ولسوء الحظ، الإصابة التي تعرض لها ستبعده لبقية الموسم. وبيبي يناسب معاييرنا ليس فقط بسبب تجربته ولكن أيضا بسبب صفاته القيادية".

وسبق لرينا أن لعب مع ليفربول بين 2005 و2014، تخللها إعارته لنابولي الإيطالي في موسمه الأخير مع "الحمر"، قبل أن يوقع مع بايرن ميونيخ الألماني (2014-2015) ثم نابولي مجددا (2015-2018) وصولا إلى ميلان، وذلك بعد أن بدأ مشواره في الفرق العمرية لبرشلونة ثم الفريق الأول (2000-2002) قبل أن يتركه للدفاع عن عرين فياريال (2002-2005).

أما بالنسبة لبيغوفيتش، فإن الحارس البوسني البالغ 32 عاماً عاد للتو إلى الدوري الإنكليزي الممتاز بعد أن أمضى القسم الأول من الموسم معاراً من بورنموث إلى قره باغ الأذربيجاني.

ووافق بيغوفيتش الذي توج بلقب الدوري الممتاز مع تشيلسي موسم 2016-2017 على الرغم من أنه لم يخص سوى مباراتين فقط، على انتقاله لميلان بعقد لستة أشهر حتى 30 حزيران/يونيو، وذلك بحسب ما أفاد النادي اللومباردي في بيان قال فيه "بيغوفيتش سينضم إلى زملائه الجدد غدا (الثلاثاء)".

وقد يشارك الحارس كثير التنقل، مع فريقه الجديد اعتبارا من الأربعاء حين يتواجه الأخير مع سبال في مسابقة الكأس المحلية، لاسيما في ظل إصابة الحارس الأساسي جانلويجي دوناروما.