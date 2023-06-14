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ريال مدريد يوقع رسمياً مع بيلينغهام

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أعلن نادي ريال مدريد التوقيع مع اللاعب الإنكليزي الشاب جود بيلينغهام قادماً من نادي بوروسيا دورتموند الألماني لـ6 مواسم قادمة.

AFP

وأعلن النادي الملكي أن تقديم بيلينغهام كلاعب جديد في صفوفه سيكون يوم غدٍ الخميس الساعة 12:00 ظهراً بالتوقيت المحلي، بعد ذلك، سيظهر اللاعب أمام وسائل الإعلام.

وكان دورتموند أكد قبل نحو أسبوع أن الفريقين توصّلا إلى "اتفاق متبادل" حيال انتقال اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً في الصيف.

وأضاف النادي الألماني يومها إنه سيحصل على رسوم قدرها 103 مليون يورو بالإضافة إلى مبلغ متغيّر "بحد أقصى إجمالي يبلغ نحو 30 في المئة" من رسوم الانتقال الثابتة، استناداً إلى مكافآت الفريق واللاعب.

وينضم بيلينغهام إلى فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بعد أن أمضى ثلاثة مواسم في ألمانيا.

وفي الموسم المنصرم مع بوروسيا دورتموند سجل 14 هدفًا ضمن جميع المسابقات.

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