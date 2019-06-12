ريال مدريد يعلن ضم فيرلان ميندي من ليون

بدوره أعلن نادي ليون الفرنسي أن ظهيره الأيسر الدولي إنتقل الى ريال مدريد الاسباني بموجب عقد لمدة ستة أعوام مقابل 48 مليون يورو، إضافة إلى حوافز بقيمة 5 ملايين يورو.

ونشر ريال على موقعه الرسمي بياناً جاء فيه "توصل ريال مدريد وليون إلى اتفاق لانتقال فيرلان مندي"، مضيفاً "تعاقد اللاعب مع ريال مدريد للأعوام الستة المقبلة، حتى 30 حزيران/ يونيو 2025".

وكان اللاعب، البالغ 24 عاماً، انتقل إلى ليون مقابل 5 ملايين يورو قبل عامين قادماً من لو هافر من الدرجة الثانية، بعدما تأسس في صفوف باريس سان جيرمان حيث كاد أن يضع حداً لمسيرته مع الكرة المستديرة بعدما تم تشخيص إصابته بالتهاب المفاصل في الورك.

وسيدخل اللاعب الفرنسي بمنافسة مع البرازيلي مارسيلو لحجز مركزه في تشكلية الفريق الملكي الذي يشرف على تدريبه مواطنه زين الدين زيدان.

وبرز مندي الموسم المنصرم (2018-2019) مع ليون حيث خاض 30 مباراة وسجل هدفين، وساهم في وصوله إلى دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، كما نال شرف تمثيل بلاده دولياً للمرة الأولى في تشرين الثاني/نوفمبر 2018.

وخاض مندي مباراته الدولية الرابعة مع منتخب "الديوك" أمام أندورا يوم أمس في الجولة الرابعة من تصفيات كأس أوروبا 2020 والتي انتهت بفوز فرنسا (4-صفر).

ومندي هو رابع لاعب جديد يضمه ريال تحضيراً للموسم المقبل، بعد النجم البلجيكي إدين هازارد من تشيلسي الإنكليزي، والبرازيلي إدير ميليتاو القادم من بورتو البرتغالي، والمهاجم الصربي لوكا يوفيتش من أينتراخت فرانكفورت الألماني.

وبعد أن خرج خالي الوفاض على الصعيد المحلي وتنازل عن لقب دوري الأبطال الذي أحرزه لثلاثة مواسم متتالية، يسعى ريال بقيادة مدربه الجديد-القديم زيدان إلى عملية تجديد كبيرة في صفوفه.