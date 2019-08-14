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الدوري الإنكليزي الممتاز
ميركاتو

ريال بيتيس يضمّ إغليسياس من إسبانيول

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أعلن نادي ريال بيتيس الإسباني اليوم الأربعاء عن ضم المهاجم بورخا إغليسياس من إسبانيول بعد أن دفع له 28 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده.

Reuters

وأمضى إغليسياس البالغ من العمر 26 عاما معظم مسيرته الكروية بعيدا عن دوري الأضواء حتى انضم إلى اسبانيول الموسم الماضي وسرعان ما أثبت نفسه وترك بصمة بعد أن أحرز 17 هدفا في الدوري ليساعد ناديه في التأهل إلى المنافسات الأوروبية لأول مرة منذ 12 عاما.  

 ويعود المهاجم مجددا للعب تحت قيادة المدرب روبي الذي قاد اسبانيول للتأهل للدوري الأوروبي قبل أن ينتقل إلى بيتيس صاحب المركز العاشر في جدول الترتيب في الموسم الماضي.

 وأنفق بيتيس 67 مليون يورو حتى الآن في فترة الانتقالات الحالية قبل انطلاق الموسم الجديد بعد أن ضم لاعب الوسط الفرنسي نبيل فقير من أولمبيك ليون مقابل 19.5 مليون يورو والمهاجم الإسباني خوانمي من ريال سوسيداد مقابل ثمانية ملايين يورو.  
 

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