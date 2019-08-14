ريال بيتيس يضمّ إغليسياس من إسبانيول

وأمضى إغليسياس البالغ من العمر 26 عاما معظم مسيرته الكروية بعيدا عن دوري الأضواء حتى انضم إلى اسبانيول الموسم الماضي وسرعان ما أثبت نفسه وترك بصمة بعد أن أحرز 17 هدفا في الدوري ليساعد ناديه في التأهل إلى المنافسات الأوروبية لأول مرة منذ 12 عاما.

ويعود المهاجم مجددا للعب تحت قيادة المدرب روبي الذي قاد اسبانيول للتأهل للدوري الأوروبي قبل أن ينتقل إلى بيتيس صاحب المركز العاشر في جدول الترتيب في الموسم الماضي.

وأنفق بيتيس 67 مليون يورو حتى الآن في فترة الانتقالات الحالية قبل انطلاق الموسم الجديد بعد أن ضم لاعب الوسط الفرنسي نبيل فقير من أولمبيك ليون مقابل 19.5 مليون يورو والمهاجم الإسباني خوانمي من ريال سوسيداد مقابل ثمانية ملايين يورو.

