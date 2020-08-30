ريال بيتيس يتعاقد مع الحارس كلاوديو برافو

من قبل beIN SPORTS August 30, 2020 23:27 أعلن نادي ريال بيتيس الإسباني عن تعاقده مع الحارس التشيلي كلاوديو برافو من مانشستر سيتي الإنكليزي.