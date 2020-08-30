ريال بيتيس يتعاقد مع الحارس كلاوديو برافو

وسبق لبرافو (37 عاماً) أن لعب في الليغا لصالح ريال سوسييداد 2006- 2014 ولبرشلونة 2014 -2016.
ويحمل برافو في جعبته الدولية 123 مباراة دولية مع منتخب تشيلي الذي توج معه ببطولتي كوبا أميركا 2015 و 2016.
وبذلك ينضم برافو إلى كتيبة مواطنه المدرب بلغريني.
وسبق لبرافو (37 عاماً) أن لعب في الليغا لصالح ريال سوسييداد 2006- 2014 ولبرشلونة 2014 -2016.
ويحمل برافو في جعبته الدولية 123 مباراة دولية مع منتخب تشيلي الذي توج معه ببطولتي كوبا أميركا 2015 و 2016.
وبذلك ينضم برافو إلى كتيبة مواطنه المدرب بلغريني.
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