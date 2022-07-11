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رياض محرز يتجه لتمديد عقده مع مانشستر سيتي (تقارير)

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يتجه الدولي الجزائري رياض محرز نحو تجديد عقده مع فريقه مانشستر سيتي بطل الدوري الإنكليزي لكرة القدم حتى 2025، وفق ما أفادت الإثنين صحيفة "ليكيب" الفرنسية الرياضية.

Reuters

وفي ظل بقاء عام واحد على العقد الذي يربطه بسيتي، الفريق الذي وصل إليه في صيف 2018 من ليستر سيتي مقابل 67 مليون يورو، كان محرز من اللاعبين الذين يثيرون اهتمام العديد من الأندية، بينها يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي بحسب "ليكيب".

لكن الجزائري البالغ 31 عاماً الذي كان الموسم الماضي أفضل هداف لفريق المدرب الإسباني جوزيب غوارديولا على صعيد كافة المسابقات (24 هدفاً بينها 7 في دوري أبطال أوروبا)، يبدو عازماً على مواصلة مشواره مع الـ"سيتيزينس".

وبدأ الطرفان منذ فترة التفاوض على تمديد العقد ويبدو أنهما اقتربا من الاتفاق على بقاء قائد المنتخب الجزائري في "ستاد الاتحاد" حتى عام 2025.

وخاض محرز 189 مباراة في جميع المسابقات بقميص سيتي، مسجلاً 63 هدفاً مع 43 تمريرة حاسمة، ليساهم بإحراز فريقه لقب الدوري الممتاز ثلاث مرات في المواسم الأربعة الأخيرة.

كما توّج الجزائري مع سيتي بكأس الرابطة المحلية ثلاث مرات وبالكأس الإنكليزية مرة واحدة ووصل معه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي عام 2021.

ميركاتو رياض محرز مانشستر سيتي
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