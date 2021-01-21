رومينيغه يؤكد اهتمام بايرن بالتعاقد مع أوباميكانو

وقال رومينيغه في برنامج حواري على الموقع الرسمي لصحيفة "بيلد" الأكثر شعبية في ألمانيا: "سننكب بالطبع على هذه الصفقة، ليس فقط كصفقة خاصة، ولكن بطريقة عامة للنظر في التعزيزات الذي نحتاجها ونريدها في هذا المركز أو مراكز أخرى".

وأوضح رومينيغه أنه يعلم أن العقد الذي يربط اللاعب الفرنسي البالغ مع العمر 22 عاما مع لايبزيغ المطارد المباشر لبايرن ميونيخ في الدوري حاليا بفارق 4 نقاط، يمتد حتى عام 2023 ويتضمن بندا جزائيا يقدر بنحو 45 مليون يورو.

وأضاف "ومع ذلك، فإن أوباميكانو باق في لايبزيغ "على الأقل حتى نهاية الموسم"، مشيرا إلى أنه سيكون "من المبكر جدًا" التحدث بالفعل عن انتقال محتمل إلى العملاق البافاري.

ويثير أوباميكانو (3 مباريات دولية) وأحد الركائز الأساسية للايبزيغ منذ عام 2017، اهتمام العديد من الفرق الأوروبية الكبرى، خاصة منذ أدائه الرائع خلال الأدوار النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا في لشبونة الصيف الماضي حيث خرج فريقه من الدور نصف النهائي أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويراقب النادي البافاري صاحب الثلاثية الموسم الماضي أوباميكانو منذ سنوات، ومن المرجح أن يسارع إلى التعاقد معه في الأشهر المقبلة حيث سيتعين عليه إعادة بناء خط دفاعه هذا الصيف مع رحيل النمساوي دافيد ألابا.

وسيغادر المدافع الأيسر البالغ من العمر 28 عاما والذي تحول إلى قلب دفاع منذ موسمين، بلا شك النادي البافاري، في نهاية هذا الموسم.

وعلى الرغم من العديد من عروض التمديد من بطل الدوري الألماني في الأعوام الثماني الأخيرة، إلا أن ألابا رفضها جميعها، كما أن بايرن ميونيخ تراجع في النهاية عن التجديد لعدم رغبته في دفع رواتب عالية مفضلا إعطاء الأولوية لمصالح النادي قبل مصالح الأفراد.

وتطرح أسئلة أخرى في الأسابيع المقبلة حول مستقبل قطب الدفاع الآخر جيروم بواتنغ الذي ينتهي عقده في نهاية الموسم. في سن 32 عاما، والذي استعاد مستواه مطلع العام الحالي بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من الرحيل بسبب الإصابات المتكررة.

وقال رومينيغه "جيروم يلعب بمستوى جيد مرة أخرى. المدرب سعيد معه. ونتيجة لذلك، سنناقش معه هذه المسألة" حول تمديد عقده.