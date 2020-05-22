رومينيغه: "بايرن لن يشتري كويتينو من برشلونة"

وقال رومينغيه في حديث مع صحيفة "در شبيغل" إن خيار الشراء بقيمة 120 مليون يورو (130 مليون دولار) انتهت صلاحيته "ولم نفعّله".

وتابع "الآن سنقوم بوضع تخطيط للفريق داخليا (للموسم المقبل) وسنرى ما إذا سيكون له دور للعب معنا أو لا".

انضم كوتينيو الى بايرن من النادي الكاتالوني في آب/أغسطس الماضي، الا انه فشل في التألق والحفاظ على ثبات مستواه.

شارك في 23 مباراة من أصل 25 في البوندسليغا قبل تعليق المنافسات في آذار/مارس الفائت بسبب فيروس كورونا المستجد، الا انه شارك أساسيا في 15 منها فقط.

في رصيد الدولي البرازيلي ثمانية أهداف وست تمريرات حاسمة مع بطل المانيا في المواسم السبعة الماضية، الا انه غاب عن المباراة الاولى بعد استئناف الموسم الأسبوع الماضي بعد خضوعه لجراحة في كاحله في نيسان/ابريل.

فيما أكد رومينيغيه أن سوق الانتقالات لن تشهد صفقات باهظة بسبب التداعيات المالية للجائحة على الأندية.