روميلو لوكاكو ينتقل رسمياً إلى تشيلسي

وقال تشيلسي في بيان "عاد روميلو لوكاكو إلى الأزرق تشيلسي"، مضيفاً "وقع البلجيكي عقداً لخمسة أعوام وسيضيف قوة هجومية إلى فريق (المدرب الألماني) توماس توخيل المتوج بطلاً لدوري أبطال أوروبا".

ونشر النادي اللندني في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمهاجم البلجيكي تخلله مشاهد من مغامرته الأولى في "ستامفورد بريدج" حيث لعب بين عامي 2011 و2014 تخللهما إعارته لوست بروميتش ألبيون وإيفرتون.

وتقدر الصفقة بـ97.5 ملايين جنيه استرليني بحسب التقارير الإعلامية، ما يجعله اللاعب الأغلى في تاريخ النادي اللندني المتوج الموسم الماضي بلقب دوري أبطال أوروبا.

وكان لوكاكو قاب قوسين أو أدنى من العودة إلى تشيلسي عام 2017 لكنه فضل الدفاع عن ألوان الغريم المحلي مانشستر يونايتد.

أمضى البلجيكي موسمين مع مانشستر يونايتد قبل الانتقال في صيف 2019 إلى إنتر ميلان وساهم الموسم الماضي في احرازه لقب الدوري المحلي للمرة الأولى.

وتحدّث لوكاكو إلى الموقع الرسمي لفريق تشيلسي قائلاً: "أنا سعيد بالعودة إلى هذا النادي الرائع. كانت رحلة طويلة بالنسبة لي، جئت إلى هنا في سن مبكرة فكان لدي الكثير لأتعلمه، ها أنا أعود الآن مع كثير من الخبرة والنضج".

وأضاف الدولي البلجيكي قائلاً: "تربطني بالنادي علاقة كبيرة. شجعت تشيلسي عندما كنت طفلاً، والآن أعود لمساعدتهم على الفوز بالمزيد من الألقاب".

وأردف اللاعب السابق لفريق انتر الإيطالي الذي توج معه بلقب الدوري الإيطالي: "استراتيجية النادي تناسب طموحاتي، وأعتقد بأن هذه الفرصة تأتي في الوقت المناسب ونأمل أن نحقق الكثير من النجاحات".

وختم لوكاكو قائلاً: "عندما تركت تشيلسي، مررت بالعديد من التجارب التي جعلتني قويًا وقادراً على رفع التحدي من أجل مساعدة الفريق للفوز ببعض الألقاب".

