روميرو يعود إلى الأرجنتين من بوابة بوكا جونيورز

"Estoy en el club más grande de la Argentina".



🗣 Sergio "Chiquito" Romero.#DaleBoca 🔵🟡🔵 pic.twitter.com/UzLSXQctTe — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) August 8, 2022

وتعاقد ابن الـ 35 عاماً بصفقة حرة مع بوكا بعد موسم 2021-2022 متواضع دافع خلاله عن عرين فريق فينيتسيا الإيطالي العائد حينها إلى الدرجة الأولى، إلا أن مغامرته في الـ "سيري أ" انتهت سريعاً في آذار/مارس اثر خضوعه لجراحة في ركبته، فيما عاد فريقه إلى الدرجة الثانية باحتلاله قاع الترتيب.

وغادر حارس مرمى مانشستر يونايتد الانكليزي السابق والذي احرز معه أربعة ألقاب محلية وقارية بلاده حيث بدأ مسيرته مع نادي رايسينغ في عام 2007، ليتنقل خلال 15 عاماً في القارة العجوز بين عدة أندية، فدافع عن قمصان ألكمار الهولندي وسمبدوريا الإيطالي وموناكو الفرنسي، إضافة إلى فينيتسيا ويونايتد.

وارتدى روميرو قميص منتخب الأرجنتين في 96 مباراة دولية، قاده خلالها إلى نهائي مونديال البرازيل 2014 (خسر أمام ألمانيا صفر-1 بعد التمديد)، وإلى وصافة مسابقة كوبا أميركا عامي 2015 و2016. يتضمن سجله الفوز بكأس العالم للشباب عام 2007 وبذهبية أولمبياد بكين 2008