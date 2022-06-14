روما يضم ماتيتش قادماً من مانشستر يونايتد

ويمتلك ماتيتش مسيرة رائعة في الدوري الإنكليزي الممتاز إذ انضم إلى تشيلسي عام 2014 قادماً من بنفيكا البرتغالي، وحقق مع الفريق اللندني لقب الدوري موسمي (2014-2015 و2016-2017) وخاض مع البلوز 121 مباراة سجل خلالها 4 أهداف قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد عام 2017 ويشارك مع الفريق في 128 مباراة سجل خلالها هدفين.

من ناحيته، قال ماتيتش في بيان نشره روما "أنا سعيد وفخور للانضمام إلى هذا النادي وأتشوّق لبدء الموسم الجديد مع زملائي".

وأضاف ""روما ناد كبير، مع جماهير رائعة ومدرب، جوزيه مورينيو، معروف من قبل الجميع. كان اتخاذ قرار المجيء إلى هنا واضحاً للغاية".

وأردف "آمل في أن نتمكن من خلال العمل معاً من تحقيق بعض الأشياء الرائعة".

