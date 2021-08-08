روما يتعاقد مع المدافع الأوروغوياني فينا

وأفاد نادي العاصمة أنّ فينا وقع عقداً مدته خمس سنوات وأن الاتفاقية تتضمن "فقرات متعلقة بالأداء" غير محددة.

في المقابل، يحق لبالميراس الحصول على نسبة مئوية من أرباح أي بيع مستقبلي للاعب البالغ من العمر 23 عاماً، على الرغم من أن روما لم يحدد قيمة المبلغ.

وقال فينا للموقع الرسمي لنادي "الذئاب": "حلمت باللعب في أوروبا مذ أن كنت طفلاً، وأن أكون قادراً على تحقيق هذا الهدف من خلال اللعب بقميص روما، هو أمر يجعلني فخوراً للغاية".

وخاض فينا 16 مباراة دولية مع منتخب بلاده، منها الخمس الأخيرة في مسابقة كوبا أميركا التي استضافتها مؤخراً البرازيل وفازت بها الأرجنتين أمام اصحاب الأرض، في حين خرجت الأوروغواي من دور الثمانية أمام كولومبيا.

وتتضمن مسيرة فينا الفوز بمسابقة كأس ليبرتادوريس 2020 مع بالميراس.

ويأتي التعاقد مع فينا على خلفية سد الفجوة التي سيخلفها غياب ليوناردو سبيناتسولا المتألق مع إيطاليا في كأس أوروبا 2020، إثر إصابته بتمزق في وتر العرقوب في مباراة فوز الـ "أتزوري" في ربع النهائي على بلجيكا، في طريقه لإحراز اللقب على حساب إنكلترا بركلات الترجيح 3-2 بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وخضع سبيناتسولا لعملية جراحية ناجحة في وتر العرقوب في أوائل تموز/يوليو ومن المتوقع أن يغيب عن الملاعب قرابة ستة أشهر.



