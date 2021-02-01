English
العربية
الدوري الإنكليزي الممتاز
ميركاتو

روما يتعاقد مع المدافع الأميركي الشاب رينولدز

من قبل

أعلن نادي روما المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الاثنين تعاقده مع المدافع الأميركي الشاب برايان رينولدز على سبيل الإعارة.

Reuters

وتتضمن الصفقة بنداً يسمح بجعل الانتقال نهائياً اعتباراً من حزيران/يونيو المقبل مقابل مبلغ مبدئي 6.75 مليون يورو.

وينضم رينولدز البالغ من العمر 19 عاماً مؤقتا حتى نهاية يونيو من دالاس المنافس في الدوري الأمريكي للمحترفين.

ووافق رينولدز من حيث المبدأ على عقد حتى 30 حزيران/يونيو 2025 إذا رغب نادي روما في ضمه نهائياً.

وأصبح رينولدز ثاني أمريكي يلعب لنادي روما بعد مايكل برادلي وثامن لاعب كرة قدم من بلاده ينتقل إلى إيطاليا.

وقال رينولدز "السعادة لا تسعني بالانضمام إلى روما. إنه حلم تحول إلى حقيقة، بعد التحدث إلى مسؤولي النادي أدركت سريعاً أن هذا هو المكان المناسب بالنسبة لي للتطور".
 

ميركاتو روما الدوري الإيطالي
السابق أتالانتا يتعاقد مع الدولي الأو
اقرأ
أتالانتا يتعاقد مع الدولي الأوكراني كوفالنكو
التالي هرتا برلين يؤكد تعاقده مع خضير
اقرأ
هرتا برلين يؤكد تعاقده مع خضيرة ورادونيتش

آخر الأحداث