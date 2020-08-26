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دوري أبطال أوروبا
ميركاتو

روما يتعاقد مع الإسباني بيدرو رودريغيز لثلاث سنوات

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انضم المهاجم الدولي الإسباني السابق بيدرو رودريغيز المنتهي عقده مع تشيلسي الإنكليزي هذا الشهر، الثلاثاء إلى صفوف روما خامس الدوري الإيطالي لكرة القدم لمدة ثلاثة أعوام.

AFP

وبات بيدرو المتوج مع منتخب بلاده بلقبي كأس العالم 2010 وكأس أوروبا 2012، أول تعاقدات نادي العاصمة الإيطالية هذا الصيف.

وقال بيدرو "أنا سعيد بالتواجد هنا ومتحمس بالتحدي الذي ينتظرني".

وتوج بيدرو الذي دافع عن ألوان برشلونة قبل انتقاله ألى تشيلسي، بـ25 لقباً في مسيرته الاحترافية بينها دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" والدوري الإنكليزي وكأس إنكلترا والدوري الإسباني. كما خاض 65 مباراة دولية سجل خلالها 17 هدفاً.

من جهته، قال المدير العام للنادي الايطالي غيدو فيينغا: "إنه شرف لنا أن نرحب بلاعب من نوعية بيدرو في عائلة روما". 
 

ميركاتو روما الدوري الإيطالي بيدرو رودريغيز
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