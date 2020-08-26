روما يتعاقد مع الإسباني بيدرو رودريغيز لثلاث سنوات

وبات بيدرو المتوج مع منتخب بلاده بلقبي كأس العالم 2010 وكأس أوروبا 2012، أول تعاقدات نادي العاصمة الإيطالية هذا الصيف.

وقال بيدرو "أنا سعيد بالتواجد هنا ومتحمس بالتحدي الذي ينتظرني".

وتوج بيدرو الذي دافع عن ألوان برشلونة قبل انتقاله ألى تشيلسي، بـ25 لقباً في مسيرته الاحترافية بينها دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" والدوري الإنكليزي وكأس إنكلترا والدوري الإسباني. كما خاض 65 مباراة دولية سجل خلالها 17 هدفاً.

من جهته، قال المدير العام للنادي الايطالي غيدو فيينغا: "إنه شرف لنا أن نرحب بلاعب من نوعية بيدرو في عائلة روما".

