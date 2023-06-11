روما يتعاقد رسمياً مع الجزائري حسام عوار

من قبل beIN SPORTS June 11, 2023 15:05 أعلن نادي روما الإيطالي اليوم الأحد عن تعاقده رسمياً مع الجزائري حسام عوار حتى عام 2028 قادماً من ليون.