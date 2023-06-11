روما يتعاقد رسمياً مع الجزائري حسام عوار من قبل beIN SPORTS June 11, 2023 15:05 أعلن نادي روما الإيطالي اليوم الأحد عن تعاقده رسمياً مع الجزائري حسام عوار حتى عام 2028 قادماً من ليون. reuters 🤝 Benvenuto alla Roma, Houssem Aouar! 🇩🇿#ASRoma pic.twitter.com/WXE7LqR8HU — AS Roma (@OfficialASRoma) June 11, 2023 ميركاتو روما حسام عوار السابق أستون فيلا يعلن توصله لاتفاق ل اقرأ التالي - آخر الأحداث June 11, 2023 15:05 روما يتعاقد رسمياً مع الجزائري حسام عوار June 10, 2023 21:03 أستون فيلا يعلن توصله لاتفاق لضم تيليمانس June 10, 2023 20:22 التركي كوكتشو إلى بنفيكا بصفقة قياسية June 10, 2023 13:50 إبراهيم دياز يعود إلى ريال مدريد قادماً من ميلان June 9, 2023 15:52 كريستال بالاس يتعاقد مع جيفيرسون ليرما June 9, 2023 15:48 فالنسيا يفعل بند شراء المدافع أوزكاجار June 9, 2023 15:45 الإعلام يكشف تفاصيل عقد ميسي الجديد June 9, 2023 15:04 فران غارسيا إلى ريال مدريد قادماً من رايو فاييكانو June 9, 2023 13:31 نابي كيتا إلى فيردر بريمن الألماني June 9, 2023 10:42 بايرن ميونيخ يتعاقد مع النمساوي لايمر