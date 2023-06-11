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دوري أبطال إفريقيا
ميركاتو

روما يتعاقد رسمياً مع الجزائري حسام عوار

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أعلن نادي روما الإيطالي اليوم الأحد عن تعاقده رسمياً مع الجزائري حسام عوار حتى عام 2028 قادماً من ليون.

reuters

 

 

ميركاتو روما حسام عوار
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