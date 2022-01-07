رسمياً: نيوكاسل يونايتد يعلن تعاقده مع كيران تريبيير

ووقع اللاعب السابق لفريق توتنهام على عقد يمتد لموسمين ونصف مع فريق نيوكاسل.

وعبّر تريبيير عن سعادته بانضمامه إلى نيوكاسل قائلاً: " أنا سعيد جدًا بالانضمام إلى نيوكاسل. يعلم الجميع أن المشجعين متحمسون جداً لذلك سأبذل قصارى جهدي من أجلهم".



