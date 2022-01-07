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رسمياً: نيوكاسل يونايتد يعلن تعاقده مع كيران تريبيير

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أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنكليزي اليوم الجمعة عن تعاقده رسمياً مع اللاعب كيران تريبيير قادماً من أتلتيكو مدريد الإسباني.

REUTERS

ووقع اللاعب السابق لفريق توتنهام على عقد يمتد لموسمين ونصف مع فريق نيوكاسل. 

وعبّر تريبيير عن سعادته بانضمامه إلى نيوكاسل قائلاً: " أنا سعيد جدًا بالانضمام إلى نيوكاسل. يعلم الجميع أن المشجعين متحمسون جداً لذلك سأبذل قصارى جهدي من أجلهم". 


 

نيوكاسل يونايتد الدوري الإنكليزي الممتاز
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