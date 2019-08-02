رسمياً برشلونة يعلن رحيل مالكوم إلى زينيت

أعلن برشلونة الإسباني في موقعه الرسمي على الإنترنت اليوم الجمعة أنّ لاعبه البرازيلي مالكوم انتقل إلى نادي زينيت الروسي.

وجاء في البيان الذي أعلنه برشلونة: "الاتفاق مع زينيت سانت بيترسبورغ على انتقال مالكوم، الفريق الروسي سوف يدفع 40 مليون يورو+ 5 ملايين متغيرات".



وتمنى برشلونة للاعبه السابق التوفيق في المستقبل كما أشاد بالتزامه وتفانيه خلال الموسم الذي قضاه في صفوف البلوغرانا.

وعانى مالكوم الذي أثار الكثير من الجدل بعدما غيّر وجهته من روما الإيطالي إلى برشلونة في اللحظات الأخيرة عندما كان لاعباً في بوردو الفرنسي، عانى من الجلوس على دكة بدلاء برشلونة وعدم ثقة فالفيردي بإمكانياته.

وشارك مالكوم في 24 مباراة مع برشلونة وسجّل أربعة أهداف كما فاز بلقب الليغا مع فريقه الإسباني والسوبر الإسباني أيضاً.