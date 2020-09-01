راكيتيتش يعود إلى إشبيلية رسمياً

أتم لاعب الوسط الكرواتي الدولي إيفان راكيتيتش إجراءات انتقاله إلى الفريق الأندلسي إشبيليه المتوج بلقب النسخة الماضية من بطولة الدوري الأوروبي بعقد يمتد إلى عامين، منتقلاً إليه من العملاق الكاتالوني برشلونة.

وبعد موسمين ونصف في فريق إشبيلية، توج خلالها بلقب الدوري الأوروبي في عام 2014، حط الكرواتي الرحال في فريق برشلونة (يونيو 2014) بعقد يمتد لـ5 مواسم وفي صفقة بلغت تقريباً 18 مليون يورو.

وتمكن راكيتيتش خلال مسيرته في الفريق الكاتالوني من التتويج بالدوري الإسباني في 4 مناسبات وكأس الملك (4 مرات) والسوبر الإسباني في مناسبتين كما أنه ذاق حلاوة إحراز لقب دوري أبطال أوروبا في عام 2015 والسوبر الأوروبي في ذات السنة التي اختتمها بالتتويج بكأس العالم للأندية.

